İngiliz futbolunun iyilik meleği İlkay!

29 Ocak 2021 Cuma, 09:08

Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, Manchester’daki yerel kafe ve restoranları desteklemek amacıyla maçlarda giydiği forma ve kramponları açık artırmayla satmaya başladı.

İngiltere’de yerel restoranları desteklemek amacıyla bir yardım ağı oluşturan Marcus Rashford’ın kampanyasına benzer bir destek de İlkay Gündoğan’dan geldi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan kafe ve restoranlara yardımda bulunmak isteyen İlkay Gündoğan açık artırmadan elde ettiği geliri yerel işletmelere bağışlayacağını açıkladı. İngiltere’deki çevrimiçi açık artırma siteleri üzerinden satış yapan İlkay Gündoğan, Zoom üzerinden bire bir görüşme ile de bağış topluyor. İlkay Gündoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Manchester’daki restoran ve kafelerde vakit geçirmeyi seviyorum. Ancak hepimizin bildiği gibi gastronomi şu anda çok zor durumda. Onlara olabildiğince yardım edeceğim ve sezon sonuna kadar devam edecek bir yardım kampanyasıyla destek olacağım. Özel hediyeler, imzalı formalar ve sanal olarak benimle tanışmak için site üzerinden teklifler verin‘’ ifadelerini kullandı.

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