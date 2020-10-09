İngiliz tekstil devi Edinburgh Woolen Mill iflasın eşiğinde
Bünyesinde “Peacock” ve “Jaeger” gibi dünyaca ünlü markaları bulunduran Edinburgh Woolen Mill, artan mali zorluklar nedeniyle şirket yönetimine kayyum atanması için hazırlık yapıldığını duyurdu.
İngiltere’nin önde gelen tekstil üreticilerinden Edinburgh Woollen Mill’in mali zorluklar nedeniyle yönetimine kayyum atanmasının planlandığı bildirildi.
İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle mart ayından bu yana devam eden kısıtlamalar, özellikle perakende şirketleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Son olarak, bünyesinde “Peacock” ve “Jaeger” gibi dünyaca ünlü markaları bulunduran tekstil üreticisi Edinburgh Woollen Mill, artan mali zorluklar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atanması için hazırlık yapıldığını duyurdu.
Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Üst Yöneticisi Steve Simpson, “Birçok perakendeci gibi geçtiğimiz son 7 ay içerisinde çok zorlandık. Bu süreçte işletmelerimiz için en iyi çözümü bulacağımıza inanıyorum. Fakat operasyonlarımızda dikkate değer seviyede işten çıkarmalar olacak, bazı mağazalar kapatılacak.” ifadelerini kullandı.
Sektör uzmanlarına göre, şirketin iflas etmesi halinde ülkede 24 bin kişinin işini kaybetmesi söz konusu.
Edinburgh Woollen Mill, 1946 yılında kurulmuş, şirketin ilk mağazası 1970 yılında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta açılmıştı.
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