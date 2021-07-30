İngiltere açıkladı: İsrail gemisine Umman açıklarında saldırı

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:35
İngiltere açıkladı: İsrail gemisine Umman açıklarında saldırı
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İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığı açıklandı. Londra'ya göre saldırı, gece saatlerinde Umman'ın Mesire Adasının kuzeydoğusunda gerçekleşti.

İlk etapta saldırıyı kimin düzenlediğine dair açıklama ya da spekülasyon yapılmadı, Basra Körfezi'nde petrol ticaretini kontrol eden stratejik konumdaki Umman'dan yetkililer de yorumda bulunmadı.

İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürüyor.

-Sputnik Türkçe


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