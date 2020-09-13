İngiltere ara verdiği aşı denemelerine devam edecek

13 Eylül 2020 Pazar, 13:35

İngiliz aşı adayının denemeler sırasında ortaya çıkan yan etkinin ne olduğunu dair ‘gizlilik sebebiyle’ detaylı bilgi verilmezken, Oxford Üniversitesi çalışmalara devam edileceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise açıklama yaparak “Bu duraklama, güvenliği her zaman ön planda tutacağımızı gösterir. Güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede etkili bir aşı sunmaları için bilim adamlarımıza destek vereceğiz” dedi.