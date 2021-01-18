İngiltere: Aşı tedariğinde kısa süreli aksama yaşanabilir
İngiltere'de koronavirüs aşılarının dağıtımından sorumlu bakan Nadhim Zahawi, "pürüzlü" aşı üretim süreci nedeniyle aşılama hızının sınırlandığını söyledi.
Dünyada koronavirüs nedeniyle en yüksek beşinci can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere, nüfusunun tamamını hızla aşılamaya çalışıyor. Pfizer, üretim kapasitesini artırmak için geçici olarak Avrupa'ya tedariki azaltacağını duyurmasının ardından İngiltere’den sıkıntı yaşanabileceği açıklaması geldi.
Nahawi, Pfizer'in imalat sürecinde yaptığı değişiklikler ve Astrazeneca'nın aşısındaki gecikme nedeniyle aşı tedariğinde kısa süreli aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.
“ŞUBAT AYI ORTASINA KADAR ULAŞAMAYIZ”
Zahawi, LBC radyo kanalına yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın her hafta 2 milyon aşı göndermesini umduklarını ancak bu sayıya şubat ortasına kadar ulaşılamayacağını söyledi.
Yine de İngiltere'nin aşılama hedefine ulaşmaya doğru ilerlediğini ifade eden Zahawi, "Biraz pürüzlü ilerliyor" dedi.
Şu ana kadar 3,9 milyon kişiye ilk doz, 449 bin 736 kişiye ikinci doz aşıyı yapan İngiltere, dördüncü sırada yer alıyor.
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