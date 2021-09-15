İngiltere aşıların etkinliğiyle ilgili yeni veriler yayınladı
Aşı kullanımına ilk başlayan bölge olan İngiltere’de, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aşıların etkinliği üzerine yeni verilerini yayımladı.
Koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere’de, uygulanan aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımlandı.
İngiltere, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerde tam aşılı kişilerin Covid-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.
2021 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 51 bin 281 kişi üzerinde yapılan araştırmada, aşılanmadan önce enfekte olanlar ile birlikte hayatını kaybeden 640 kişinin (yüzde 1,2) iki doz aşılı olduğu bildirildi.
KORUMA SAĞLADIĞINI GÖSTERGESİ
Hayatını kaybeden kişilerin büyük bir çoğunluğunun yüksek risk altındaki Covid-19 hastaları olduğunu belirten İstatistik Ofisi, rakamların aşıların hastalık ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını göstergesi olduğunu vurguladı.
ONS, aşılardan sonra hayatını kaybeden kişilerin genellikle hastalık geçmişi olan, bağışıklık sistemi zayıf olan ve erkek hastalar olduğunu aktarırken, can kayıplarının yaş ortalamasının 84 olduğunun altını çizdi.
Ulusal İstatistik Ofisi’nden Julie Stanborough, “Aşıları tam olan kişilerde Covid-19'u içeren ölüm riskinin aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da bulduk" derken, İki dozdan sonra hayatını kaybedenlerin yüzde 13'ünün bağışıklığı baskılanmış, yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık'ta 16 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 80'i iki doz ve yaklaşık yüzde 90'ı ise en az bir doz aşı oldu.
Kaynak: NTV
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