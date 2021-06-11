İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli oyuncuların yuhalanmamasını istedi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sırasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.
Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın diz çöken oyuncuları destekleyip desteklemediğine yönelik bir soru üzerine, "Evet. Başbakan, tüm insanların barışçıl protesto ve adaletsizlikler karşısında duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor." dedi.
Sözcü, Johnson'ın oyuncuların yuhalamasını değil, desteklemesini istediğini söylerken, Başbakan'ın oyuncuları yuhalayanları kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Başbakan'ın daha önce herkesin milli takımın arkasında olmasını istediğini" söylemekle yetindi.
İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ
Hazırlık maçları öncesinde bazı oyuncuların diz çökmesi, bazı taraftarlar ile iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin tepkisini çekmişti.
Eğitim Bakanı Yardımcısı Gillian Keegan, eylemi "bölücü" olarak nitelendirirken, Muhafazakar Parti'den Lee Anderson, oyuncuların protestoları nedeniyle İngiltere'nin Euro 2020'deki maçlarını izlemeyeceğini söylemişti.
Muhafazakar Parti'den diğer bir milletvekili olan Brendan Clarke-Smith de, taraftarların "vaaz verilmesinden ve aşağılanmaktan bıktığını" ve sadece "ahlak dersi verilmeyen" bir oyun görmek istediklerini savunmuştu.
Bu açıklamaların ardından eski başbakan Gordon Brown, Johnson'ı "ortaya çıkıp İngiltere futbol takımını ve yaptıklarını açıkça desteklemeye" çağırmıştı.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, oyuncuların protestoya devam edeceklerini söylemişti.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Saldırı anı anbean kaydedildi! İşte o görüntüler...
- Dolar beklentisinde endişelendiren sonuç