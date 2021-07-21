İngiltere Başbakanı'nın eski başdanışmanı Cummings'in Türkiye sözleri tartışılıyor: 'Yalanlarını gülerek dinliyor'
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, BBC'ye verdiği röportajda, Brexit kampanyası döneminde gündeme getirdikleri Türkiye konusu ile ilgili soruları ilk kez yanıtladı. Cummings'in bu sırada oluşan yüz ifadesi tartışma yarattı.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, BBC'ye verdiği röportajda, Brexit kampanyası döneminde gündeme getirdikleri "Türkiye konusuna ilişkin soruları yanıtladı. Cummings'in bu sırada oluşan yüz ifadesi tartışma yarattı.
Türkiye'nin üyelik süreci, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile sonuçlanan referandumda, en çok konuşulan başlıklardan biriydi.
Ayrılık kampanyasını yürüten isim olan Dominic Cummings, Türkiye'nin üyelik olasılığı üzerinden, İngiliz kamuoyunu ayrılık yönünde oy vermeye yönlendirmeye çalışmıştı.
İngiltere'nin en tartışmalı siyasi figürlerinden biri olan Cummings'in röportajındaki dikkat çekici konulardan biri de bu başlık oldu.
BBC muhabiri Laura Kuenssberg, Cummings'e, Türkiye ve 350 milyon sterlin konularını hatırlatarak, "Brexit'i sahte iddialarla mı kazandınız?" sorusunu yöneltti.
2016'daki referandumda Brexit yanlıları İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödediği, üyeliğin sona ermesiyle bu paranın sağlık hizmetlerine ayrılacağı iddiasında da bulunmuştu.
Dominic Cummings cevaben, seçmene karşı dürüst olmadıkları yönündeki görüşü kabul etmediğini söyledi.
Türkiye'nin üye olmak üzere olduğunu değil, üyelik sürecinde olduğunu söylediklerini savundu.
Cummings, "Sahte iddialarla kazandığımızı düşünmüyorum. AB'nin problemleri ile ilgili dile getirdiğimiz konularda haklı çıktık" dedi.
Dominic Cummings'in bu ifadeleri ara ara gülerek dile getirmesi sosyal medyada tartışılıyor.
The Atlantic yazarı gazeteci Anne Applebaum, "Bu adam Brexit kampanyasını kazanmak için yalanları ve çarpıtmaları kullandı. Şimdi de o yalanları gülerek dinliyor" yorumunu yaptı.
Financial Times muhabiri Jim Pickar da Twitter paylaşımında, Cummings'in Türkiye'nin gerçekte üyeliğe yakın olmadığını bildiğine ilişkin soruyu dinlerken "sırıttığını" söyledi.
Boris Johnson'ı da hedef aldı
Cummings aynı röportajda Başbakan Johnson'ı da hedef alan iddialarda bulundu.
Johnson'ın 2020 sonbaharında Covid-19 önlemlerini sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu ve "ölenler 80 yaşın üzerinde" düşüncesi ile hareket ettiğini öne sürdü.
Dominic Cummings, Başbakan Johnson'ın kendisine yolladığı bir mesajda, "Artık bu sağlık sistemi çökecek söylemine inanmıyorum" dediğini iddia etti.
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