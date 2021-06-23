İngiltere grubu lider tamamladı, basın ayağa kalktı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:08

EURO 2020 D Grubu 3. maçında İngiltere, Çekya’yı 1-0 mağlup ederek, grubu lider tamamladı.

İngiliz gazeteleri milli takımın bu başarısını övdü. The Guardian'ın yorumunda, "Yola çıktık" yorumu yapırken, The Times da maça tam sayfa yer ayırdı.

EURO 2020 D Grubu’nda İngiltere ile Çekya karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’ndaki maçı Artur Dias yönetti. Mücadelenin tek golü 12. dakikada Grealish’in asistinde Sterling’den geldi. İngiltere mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 7 puana ulaşarak grubu lider bitirdi ve ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

Hırvatistan’ın İskoçya’yı mağlup etmesiyle 3. sıraya gerileyen Çekya ise, üçüncü sıraya gerilemesine rağmen, en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna çıktı.



