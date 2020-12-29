İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalandı
İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması töreninde konuştu. Bakan Pekcan "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek. (BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır. (Birleşik Krallık ile STA) Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. İngiltere ile beraber tarifesiz Serbest Ticaret Anlaşması hedeflemiştik. Bu gerçekleşti. Anlaşma tüm sanayi ve mal gruplarını kapsıyor."
Bakan Ruhsar Pekcan'ın ardından sözü alan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, söz konusu anlaşmayla Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti. Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Bakan Truss, anlaşmayı hizmetler ile genişletmek istediklerini belirtti.
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