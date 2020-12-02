İngiltere İşçi Partisi'nden Corbyn destekçilerine görülmemiş engelleme

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:14

İngiltere İşçi Partisi içerisinde sol kanada yönelik tasfiye çabaları sürüyor. Eski lider Jeremy Corbyn'in antisemitist olduğu gerekçesiyle partiden tasfiyesi edilmesinin ardından parti içinde geniş yasaklar getirildi. Buna göre Corbyn ile dayanışma göstermek, toplantı yapmak ve eleştirmek yasaklandı. Corbyn’i destekleyen parti yöneticilerinin üyeliği askıya alındı, binlercesinin üyeliği düşürülmekle tehdit edildi.

Solcu lider Jeremy Corbyn, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından araştırılan “antisemitizmin siyasi nedenlerle dramatik olarak abartıldığını" söylediği gerekçesiyle 30 Ekim’de partiden uzaklaştırıldı. O zamandan beri, amacının "antisemitizmi tolere etmek veya bu konudaki endişeleri küçümsemek" olmadığını belirten Corbyn, partiye geri alındı. Ancak İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Corbyn’in üyeliğini en az üç ay süreyle askıya aldı ve özür dilemesini istedi.

CORBYN İLE DAYANIŞMA GÖSTERMEK YASAK

Birgün'de yer alan habere göre, İngiltere İşçi Partisi'nin genel sekreteri David Evans, milletvekillerinin ve parti üyelerinin Jeremy Corbyn'in üyeliğinin askıya alınmasını tartışmasını, onunla dayanışmayı dile getirmesini, partideki antisemitizm hakkındaki eşitlik gözlemci raporunu eleştirerek yerel toplantıları örgütlemesini Yahudi üyeler için istenmeyen hale getirebileceğini iddia ederek yasakladı.

David Evans’ın bu hamlesi sonrası Jeremy Corbyn ile dayanışmasını dile getiren, aralarında Seçim Bölgesi İşçi Partisi (CLP) yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin üyelikleri askıya alındı.

SERVETİN YENİDEN DAĞITILMASINI İSTEMİYORLAR

Partinin tabanını oluşturan Momentum hareketi, 600'den fazla seçim bölgesindeki örgütlerinin, Corbyn ile dayanışmalarını gösteren önerge sunduğunu bildirdi. Bu örgütler arasında mevcut başkan Starmer'ı parti liderliğine aday gösterenler de var. Momentum'a göre, Corbyn'i destekleme önerileri parti yönetimi tarafından reddedildi.

Hareket bu kararı, “Üyelerin demokratik tartışma haklarına yönelik saldırı" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Bu karar antisemitizme karşı mücadele bahanesiyle, solu tasfiye çabasıdır. Jeremy, ırkçılık ve antisemitizme karşı ömrü boyunca mücadele vermiştir” denildi.

İngiltere Morning Star gazetesinde yer alan bir makalede gelişmelere ilişkin şu yorum yapıldı: Bu, sosyalist sola yönelik bir saldırı. Amacı, servetin yeniden dağıtımını sağlayan, savaşın ana akım politik hat olmasına karşı çıkan başka bir hareketin olasılığını önleme.”