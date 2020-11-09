İngiltere liginde yeni fırtına!

09 Kasım 2020 Pazartesi, 08:38

Premier Lig’in 8. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Bu sezon Premier Lig’de zirve yarışındaki ekiplere karşı flaş sonuçlar alan Aston Villa Arsenal’ı da 3-0’lık net skorla mağlup etti. Son 5 maçta 8 gol atan Aston Villa, Liverpool ve Arsenal ağlarına toplam 10 gol gönderdi.

Aston Villa zirve yarışındaki Leicester City’i de 1-0’lık skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmada Aston Villa’nın golleri, 25. dakikada Saka (KK), 72. ve 75. dakikalarda Ollie Watkins’den geldi.