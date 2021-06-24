İngiltere listeyi güncelleyecek: Ülkenin Çevre Bakanı’ndan seyahat kısıtlaması açıklaması
İngiltere Çevre Bakanı George Eustice İngiltere'nin insanların yurtdışında tatil yapmasına izin vermek istediğini ancak hükümetin risklerin farkında olduğunu söyledi.
İngiltere bugün karantinaya ihtiyaç duyulmadan seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncelleyecek. İngiltere'nin yurtdışı seyahat kısıtlamasına tepkiler giderek artıyor. Dün pilotlar, kabin ekibi çalışanları, seyahat acentaları ve seyahat sektöründe çalışan diğer çalışanlar hükümeti eleştirmek için protesto gösterileri düzenlediler.
Şu anda İngilizler aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeye karantina ve test zorunluluğu nedeniyle seyahat edemiyorlar.
İngilizlerin sahillere dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Eustice Sky News'e yaptığı açıklamada "Şahsen ben seyahat etmek isteyenleri destekleyebileceğimiz bir konuma dönmek istiyorum. Bu zor ve dikkatli davranıyoruz" dedi.
Eustice, diğer ülkelerde aşıya karşı bağışıklık gösteren yeni varyantların görülmesi riskinin olduğunu ekledi.
Bugün ilerleyen saatlerde İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps İngiltere'nin karantina olmadan seyahat edilebilecek ülkeler listesini açıklayacak. Eustice aynı zamanda, bu listede büyük değişiklikler olmasının çok olası olmadığını söyledi.
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