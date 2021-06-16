İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonun maç programı belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun maç programı belli oldu.
İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 14 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022'de sona erecek.
İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında Tottenham'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ise ilk hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak.
İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.
Manchester United ile Manchester City arasındaki derbi, 6 Kasım'daki 11. maç haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Everton, kasım sonundaki 14. haftada Liverpool'u konuk edecek.
Detaylı maç takviminin daha sonra açıklanacağı Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
Brentford-Arsenal
Burnley-Brighton
Chelsea-Crystal Palacec
Everton-Southampton
Leicester City-Wolverhampton
Manchester United-Leeds United
Newcastle United-West Ham United
Norwich City-Liverpool
Tottenham-Manchester City
Watford-Aston Villa
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