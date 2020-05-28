İngiltere Premier Lig’de başlama tarihi 17 Haziran
Koron virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 20 kulübün 17 Haziran’da ligin yeniden başlaması konusunda karara vardığı ifade edildi. Bu karara göre; olağanüstü bir durum yaşanmazsa 17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
13 Mart’ta korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligde lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde bulunuyor.
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