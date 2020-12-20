İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni mutasyon kontrolden çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, "Virüs mutasyona uğradı, yeni tip virüs yüzde 70 daha bulaşıcı" sözleri üzerine bir açıklama yayınlayan, Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Kontrolü kaybettik" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı, “Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı” açıklamasının ardından bugün kabineden kritik bir açıklama geldi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky’da Sophy Ridge’in programına katılan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.
“TAHMİN ETMİYORDUK”
Sözcü'de yer alan habere göre, Mutasyona uğramış koronavirüsün kontrolden çıktığını vurgulayan Hancock, “Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.
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