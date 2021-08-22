İngiltere Savunma Bakanlığı açıkladı: Kabil Havalimanı'nda 7 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'da Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan panik halindeki grupta yer alan 7 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'na yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı yakınlarındaki kalabalığın içinde yer alan 7 Afgan sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Sahadaki koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor ancak durumu olabildiğince güvenli şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmişti. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrılmasının ardından yönetimi ele geçirmişti.
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