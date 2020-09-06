İngiltere son 1 dakikada heyecanı yaşadı!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de İngiltere deplasmanda İzlanda'yı 90+2'de Sterling'in penaltı golüyle 1-0 yendi. 90+3'te bu kez de İzlanda bir penaltı kazanırken Birkir Bjarnasson topu üstten dışarı vurdu. İngiltere 70'te, İzlanda ise 89'da 10 kişi kaldı.
UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi Grup 2’de İzlanda ile İngiltere bir araya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta kazanan konuk ekip İngiltere olurken son dakikalarda yaşanan drama geceye damga vurdu.
İngiltere, Raheem Sterling’in penaltı golüyle 90+2’de 1-0 öne geçerken bir dakika sonra 90+3’te bu kez İzlanda bir penaltı kazandı. Euro 2016’nın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak İngiltere’yi saf dışı bırakan İzlanda, bu kez de Joe Gomez’in Albert Gudmundsson’u düşürmesiyle beraberlik fırsatını buldu.
Topun başına geçen Birkir Bjarnason, oldukça kritik bir puanı kurtarmak için beyaz noktaya geldi ancak Bjarnason’un vuruşu üstten dışarıya, üç puan ise İngiltere’ye gitti.
Konuk ekip İngiltere’de Kyle Walker, 33 ve 70’te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İzlanda’da ise Sverrir Ingi Ingason 42 ve 89’da gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.
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