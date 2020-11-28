İngiliz hükümeti aşı uygulamasından sorumlu bakan atadı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 15:23

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin kitlesel bir aşılama programı hazırladığına işaret ederek Zahawi'nin COVID-19 aşı uygulamasından sorumlu bakan olarak atandığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Zahawi yeni görevinde sağlık bakanı Matt Hancock'a rapor verecek ve başlıca odak noktasının aşı dağıtımı olacağı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni düzenlenmenin geçici olduğu ancak önümüzdeki yaza kadar süreceği" vurgulandı.