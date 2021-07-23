İngiltere'de bulundu: Dünyanın en eski göktaşı

4 milyar 600 milyon yaşında olduğu tahmin edilen cismin, bugüne kadar Dünya’da tespit edilen en eski göktaşı olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2021 Cuma, 11:32
İngiltere'de bulundu: Dünyanın en eski göktaşı
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Loughborough Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dünya'dan daha yaşlı bir meteorun İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da bir tarlada bulunduğu kaydedildi. Taşa, bulunduğu yerin yakınında bulunan Winchcombe köyünün adı verildi.

Bilim insanlarına göre, Loughborough sakini tarafından bulunan kömür rengindeki bu küçük taş, Güneş sistemindeki gezegenler oluştuktan sonra kalan uzay enkazının bir parçası.

Meteorun Dünya'ya, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan asteroit kuşağından geldiği tahmin ediliyor.


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