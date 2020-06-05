İngiltere'de iflastan korumaya başvuran Victoria's Secret'a kayyım atandı

05 Haziran 2020 Cuma, 16:34

Getty Images

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyım atandı.

Şirketin 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği belirtiliyor. Victoria's Secret, kayyım atanmasından önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkarmıştı.

Televizyon defileleriyle bilinen şirketin İngiltere genelinde 25 mağazası bulunuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mağazalar marttan beri kapalı.

Şirketin idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.

Getty Images 2019'da Victoria's Secret defilesi 'seksist ve modası geçmiş bir organizasyon' olduğu gerekçesiyle düzenlenmemişti.

Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria's Secret'ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.

Ancak şirket, salgından önce düşüşe geçmişti. Şirket Şubat 2019'a kadar olan bir yıllık dönemde 170 milyon sterlin (yaklaşık 215 milyon dolar) faaliyet zararı açıklamıştı.

ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri "melekler" olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti.

Bazı çevreler tarafından modası geçmiş ve cinsiyetçi bulunan defile en son 2018'de yayımlanmıştı.