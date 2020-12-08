İngiltere'de ilk Covid-19 aşısı yapıldı!

08 Aralık 2020 Salı, 10:12

İngiltere'de belirlenen ilk gruplara Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı bugün yapılmaya başlanıyor. İlk etapta, 80 yaş üstündekilere ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılması ve aşılamanın önceden belirlenen yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçen hafta içerisinde onaylamıştı.

Son olarak, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı. Keenan dünyada onaylı aşıyı olan ilk kişi oldu.