İngiltere’de sanatçılardan Başbakan Boris Johnson'a 'kürkü yasakla' çağrısı
İngiltere’de 50 sanatçı, Başbakan Boris Johnson’a kürk satışını yasaklaması talebini içeren bir mektup gönderdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aralarında Dame Judi Dench, Brian May CBE, Leona Lewis, Gary Lineker OBE, James Arthur, Thandie Newton OBE, Alesha Dixon, Ricky Gervais, Mollie King ve Dame Twiggy Lawson’ın da olduğu 50 sanatçının imzaladığı bir mektup aldı. Mektubun, İngiltere’de gerçek kürk satışının yasaklanması talebini içerdiği öğrenildi.
NTV'nin aktardığına göre, #FurFreeBritain (Kürksüz Britanya) kampanyasını diğer hayvan hakları kurumlarıyla işbirliği içinde yöneten hayvanları koruma kuruluşu Humane Society International / İngiltere, Brexit geçişi tamamlandığı için 2021’de kürk yasağının mümkün olacağından umutlu.
ÜRETİM ZATEN YASAK
İngiltere’de kürk üretimi 2003’te yasaklanmıştı. Ancak o zamandan beri İngiltere; Finlandiya, Çin, Fransa ve Polonya gibi ülkelerden 800 milyon sterlinden fazla deperde kürk ithal etti. İngiliz sanatçılara göre bu, sona erdirilmesi gereken çifte bir standart.
'SUÇ ORTAĞI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Sanatçıların Johnson’a gönderdiği mektupta şöyle denildi:
“İngiltere denizaşırı ülkelerden acımasızca üretilen kürk satışına izin verdiği sürece, hayvanların büyük ölçüde acı çekmesine, çevreye zarar veren ve aynı zamanda ölümcül virüslerin yayılması yoluyla insan sağlığına risk oluşturan bir sektörde suç ortağı olmaya devam ediyoruz. Kürk zulmünü kendi arka bahçemizden yasakladığımızı söylemek yeterli değil, aynı zulmü denizaşırı ülkelerden ulaştırmayı da bırakmalıyız.”
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