İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı: Binden fazla vaka
İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu
İngiltere’de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi’nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12'sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Verilen ceza belli oldu
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Bill Gates normalleşme için tarih verdi
Video Haberler
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Verilen ceza belli oldu
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Bill Gates normalleşme için tarih verdi