İngiltere'deki Türk derbisinde Çağlar güldü, Ozan üzüldü

13 Şubat 2021 Cumartesi, 21:06

İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Leicester City, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta son şampiyon Liverpool'u sahasında 3-1 yendi.

İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Leicester City ile Liverpool, Walkers (King Power) Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ten ocak ayı transfer döneminde Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak da maça ilk 11'de başladı.

SALAH ATTI AMA!

Maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Dakikalar 67'yi gösterirken ceza sahası içinde Roberto Firmino'nun şık pasıyla buluşan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, topu sol ayağıyla kaleci Kasper Schmeichel'ın uzanamayacağı köşeye yolladı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Tilkiler, 78. dakikada aradığı golü James Maddison'un frikikten attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

80. dakikada ise Liverpool savunmasının arkasına atılan topta kaleci Allison Becker ile Ozan Kabak çarpıştı ve top Jamie Vardy'nin önüne düştü. Vardy'ye topu boş ağlara göndermek kaldı. 2-1.

Son sözü ise 85. dakikada Harvey Barnes söyledi. İngiliz oyuncu kaleci ile karşı karşıya kaldı ve skoru 3-1 yaptı.