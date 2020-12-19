İngiltere’den mutasyona uğrayan Covid-19’la ilgili açıklama
İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, yeni Covid-19 biçiminin hızla yayıldığını belirtti. The Guardian’ın haberine göre Whitty, yayılma hızının ölüm oranıyla ilişkisinin araştırılacağını aktardı.
İngiltere Başbakanı Borris Johnson, İngiletere’nin güney doğusunda yeni bir koronavirüs türünün hızla yayılması ve artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugün basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni biçiminin diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini öne sürdü. Ancak Whitty, bunun daha tehlikeli olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Ayrıca, yeni türün aşıları ve tedavi sürecini etkilemesinin düşünülmediğini, ancak "bunu doğrulamak için acil çalışmaların sürdüğünü" söyledi. Whitty açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirimde bulunulduğunu aktardı.
Sağlık Bakanı Matthew Hancock, geçtiğimiz günlerde yeni türün farklı mutasyonları olduğunu ve ülkede vakaların en hızlı şekilde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini açıklamıştı.
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