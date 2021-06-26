İngiltere'nin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.
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