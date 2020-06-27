İngiltere'nin turizm canlandırma programında Türkiye, "şüpheli" olarak yer aldı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 16:03

Dünya genelinde koronavirüs salgınında en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm için formül arayan ülkelerden İngiltere ‘trafik ışığı sistemi’ni 6 Temmuz’da hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Daily Mail’in aktardığı ‘açık hava koridoru’ taslağına göre hükümet, ülkeleri risk gruplarına göre kırmızı, sarı ve yeşil kategoriler olarak sınıflandırdı. Buna göre sarı ve yeşil kategorideki ülkelere seyahat edenler, İngiltere’ye döndüklerinde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.

Önümüzdeki hafta kesinleşmesi öngörülen rotalar arasında İsveç’le beraber Türkiye de ‘şüpheli’ olarak kategorize edildi. Yeni sistem kapsamında Türkiye’nin listeye dahil edilmeyeceği belirtildi.

Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve Almanya yeşil kategoride; Fransa, İtalya, Portekiz, İsviçre ve İspanya ise sarı bölgede yer alıyor.

ABD VE BREZİLYA KIRMIZI BÖLGEDE

Temmuz ayında yürürlüğe girecek uygulamada, ülkeler korona virüsü enfeksiyon seviyelerine ve resmi verilere göre yeşil, sarı veya kırmızı renklerle derecelendirilecek. İngiltere’te 14 günlük karantina zorunluluğu ise ABD ve Brezilya gibi ‘kırmızı’ kategoride yer alan ülkeler dışında uygulanmayacak. Yeşil ve sarı kategorisinde yer alan ülkelerden gelen ziyaretçiler de zorunlu karantinaya alınmayacak ancak ziyaretçilerin konumunu takip etmek için bir form imzalatılacak.

‘RİSK ARTARSA FRENE BASACAĞIZ’

Yeni sistemin seyahat rotası oluşturmakta da yardımcı olacağını söyleyen hükümet sözcüsü, riskin artması halinde ‘frene basmaktan kaçınmayacaklarını’ dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Yeni risk değerlendirme sistemimiz, dünya çapında güvenli seyahat rotasını dikkatli bir şekilde belirlememizi sağlayacak. Bu da insanlara yurt dışında bir yaz tatili fırsatı sağlayacak ve ticaret yoluyla İngiltere ekonomisinin canlandırılmasına yol açacak.”