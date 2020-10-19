İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir inşaat kazısı esnasında işçiler, insan kemikleri buldu.

AA
19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:35
İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'deki bir inşaatta çalışma yapan işçiler, kazı esnasında toprağa gömülü poşet içerisinde kemik ve kafatasına rastladı.

Bunun üzerine işçiler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis sevk edildi. Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.

Kemik ve kafatası, incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.


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