İnşaat maliyetlerinde sert yükseliş
İnşaat maliyetlerindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyeti haziran ayında yüzde 2,89 arttı, yıllık artış ise yüzde 42,48'e yükseldi.
TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,23 arttı. Malzeme fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 50'nin üzerine çıkarak yüzde 53,70 oldu.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,49
TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,15 arttı. Bina inşaat maliyetleri açısından malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,90 artış gösterdi.
BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 42,46 OLDU
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bina dışı inşaatlarda kullanılan malzemedeki endeks de haziran alında yüzde 4,49 arttı. Malzeme endeksi artışı yıllık yüzde 53,06'ya çıktı.
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