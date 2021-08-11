Kapalıçarşı esnafı altına yatırım yapılacak en doğru zamanı açıkladı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:45

Altın fiyatları 11 Ağustos Çarşamba gününe sert düşüşle başladı. Aylar sonra gram altın fiyatları 480 liranın altında işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 781 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet TV Kapalıçarşı’da gelişmeleri takip etti. Piyasa uzmanı Reşat Yılmaz altının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Altındaki sert düşüşün en büyük nedeni, Amerika FED'teki tarım dışı veri" diyen Yılmaz, "Bu piyasayı çok etkiledi. Altın onsunda çok sert düşüş yaşandı. 100 puan 5 dakika içerisinde düştü. TL ile 468 liraya kadar düştü. Ancak ülke piyasamız kapalı olduğu için işlem yapılmadı. Hareket çok sert oldu ama tekrar hızlı şekilde toparlandı. Ancak dakika bir hareketlenmeler devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Döviz bazında çok sert düşüş yaşandığı halde TL ile hala beklenen düşüşün yaşanmadığını belirten Yılmaz, "Bu düşüş geçicidir. Örneğin FED'in şöyle bir politikası var. Belli bir seviyeye kadar altını düşürür, orada başlar toplamaya, yüksek seviyeye taşır, orada da tekrar sert şekilde satış baskısı yapar. Bu hareket de sık sık devam eder. Daha da devam edecektir. Uzun vadede altın almak için buralar fırsattır. Çünkü düşüş gerçekten sert oldu. Tekrar biz gram altını kısa zaman içerisinde 520-530 TL bandını test edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.