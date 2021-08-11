Bitcoin, 100 bin dolara doğru ilerliyor tahmini
Bitcoin’in haziran dip seviyelerinden aralıksız bir şekilde toparlanması “100 bin dolar” tahminlerinin yeniden telaffuz edilmesine yol açtı. Analistler, Bitcoin’de 100 bin doların görülebileceği tahminini yaptı.
En büyük kripto para birimi dördüncü hafta üst üste haftalık kazanca doğru ilerlerken, temmuz dip seviyesinden yüzde 50 yükseliş kaydetti. Sabah saatlerinde yatay seyreden Bitcoin 45.600 dolardan alıcı buluyor.
BİTCOİN'DE, 100 BİN DOLAR TAHMİNİ
Bloomberg Intelligence’tan Mike McGlone ise bu sene yakalanan zirve seviyeye ulaşmak için hala alan olduğuna dikkat çekerken Fundstrat Global Advisors Kurucu Ortağı Tom Lee 2021 sonuna kadar Bitcoin’de 100 bin doların görülebileceği tahminini yaptı. Lee yayımladığı notta “Bitcoin’in 200 günlük ortalamasını kırması durumunda güçlü bir ralliye gireceğini düşünüyoruz” dedi.
YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREBİLİR
Bitcoin, son iki günü 200 günlük hareketli ortamasının üzerinde kapatmayı başarırken bugün de ortalamanın üzerinde kapatması halinde bu seviyeden destek bularak yükselişini sürdürebilir.
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