Bitcoin, 100 bin dolara doğru ilerliyor tahmini

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:52

En büyük kripto para birimi dördüncü hafta üst üste haftalık kazanca doğru ilerlerken, temmuz dip seviyesinden yüzde 50 yükseliş kaydetti. Sabah saatlerinde yatay seyreden Bitcoin 45.600 dolardan alıcı buluyor.

BİTCOİN'DE, 100 BİN DOLAR TAHMİNİ

Bloomberg Intelligence’tan Mike McGlone ise bu sene yakalanan zirve seviyeye ulaşmak için hala alan olduğuna dikkat çekerken Fundstrat Global Advisors Kurucu Ortağı Tom Lee 2021 sonuna kadar Bitcoin’de 100 bin doların görülebileceği tahminini yaptı. Lee yayımladığı notta “Bitcoin’in 200 günlük ortalamasını kırması durumunda güçlü bir ralliye gireceğini düşünüyoruz” dedi.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREBİLİR

Bitcoin, son iki günü 200 günlük hareketli ortamasının üzerinde kapatmayı başarırken bugün de ortalamanın üzerinde kapatması halinde bu seviyeden destek bularak yükselişini sürdürebilir.