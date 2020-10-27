İnşaatta elleri ve gözleri bağlı 14 yaşında bir kız çocuğu bulundu
İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat alanında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi 7034 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan aile kavgası ihbarı üzerine adrese intikal eden polis ekiplerince, iki katlı inşaat alanı içerisinde elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 14 yaşında bir kız çocuğu bulundu.
Polis ekiplerince inşaat alanından çıkarılan S.G.C., adrese çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Küçük kız, polis tarafından ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Öte yandan, S.G.C’nin ilk ifadesinde, yüzü maskeli iki kişi tarafından kaçırıldığını söylediği öğrenilirken, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!