İnsan dışkısını sanal paraya dönüştüren tuvalet tasarladı

11 Temmuz 2021 Pazar, 10:52

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (UNIST) şehir ve çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, biyogaz ve gübre üretmek için dışkı kullanan bir laboratuvara bağlı çevre dostu tuvalet tasarladı.

BeeVi ismini verdiği tuvalet, dışkıyı yeraltı tankına göndermek için bir vakum pompası kullanarak su kullanımını azaltıyor. Ardından da bir enerji kaynağı haline gelen metan’a ayırıyor. Jae-weon, dışkının enerji ve gübre yapmak için bir değere sahip olduğunu belirtiyor: “Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum.”

Ortalama bir insan günde yaklaşık 500 gram dışkılıyor. Mühendis, bunun 50 litre metan gazına dönüştürülebileceğini söyledi. Bu gaz 0,5 kWh elektrik üretebilir veya bir arabayı yaklaşık 1,2 km sürebilir. Bu yeşil enerji üreten tuvalet hem enerji sağlıyor hem de kullanıcılarına para kazandırıyor.

Her kullanım kampüste bir kahve veya bir kitaba (ya da başka bir şeye) dönüşüyor. Peki, bu nasıl oluyor? Cho, Korece Ggool isimli (bal anlamında) sanal para birimi geliştirdi. Her tuvalet kullanımı size günde 10 Ggool kazandırıyor. Böylece kampüste istediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz.

Cho Jae-weon, insan dışkısının önemli bir gübre ve enerji kaynağı olduğunu belirterek, “Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum.” dedi.

Ggool’la alışveriş yapan lisansüstü öğrencisi Heo Hui-jin, “Dışkıların kirli olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi benim için çok değerli bir hazine. İstediğim herhangi bir kitabı almayı düşünmek için yemek zamanlarında bile dışkı hakkında konuşuyorum.” dedi.

Kaynak: shift.delete.net