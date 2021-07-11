İnsan dışkısını sanal paraya dönüştüren tuvalet tasarladı
Güney Kore'de çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, enerji üretmek için tuvaletleri kullanırken, ayrıca tuvaletini kullanan kişilerin dijital para kazanmasını da sağlıyor.
Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (UNIST) şehir ve çevre mühendisliği profesörü olan Cho Jae-weon, biyogaz ve gübre üretmek için dışkı kullanan bir laboratuvara bağlı çevre dostu tuvalet tasarladı.
BeeVi ismini verdiği tuvalet, dışkıyı yeraltı tankına göndermek için bir vakum pompası kullanarak su kullanımını azaltıyor. Ardından da bir enerji kaynağı haline gelen metan’a ayırıyor. Jae-weon, dışkının enerji ve gübre yapmak için bir değere sahip olduğunu belirtiyor: “Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum.”
Ortalama bir insan günde yaklaşık 500 gram dışkılıyor. Mühendis, bunun 50 litre metan gazına dönüştürülebileceğini söyledi. Bu gaz 0,5 kWh elektrik üretebilir veya bir arabayı yaklaşık 1,2 km sürebilir. Bu yeşil enerji üreten tuvalet hem enerji sağlıyor hem de kullanıcılarına para kazandırıyor.
Her kullanım kampüste bir kahve veya bir kitaba (ya da başka bir şeye) dönüşüyor. Peki, bu nasıl oluyor? Cho, Korece Ggool isimli (bal anlamında) sanal para birimi geliştirdi. Her tuvalet kullanımı size günde 10 Ggool kazandırıyor. Böylece kampüste istediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz.
Cho Jae-weon, insan dışkısının önemli bir gübre ve enerji kaynağı olduğunu belirterek, “Bu değeri ekolojik dolaşıma soktum.” dedi.
Ggool’la alışveriş yapan lisansüstü öğrencisi Heo Hui-jin, “Dışkıların kirli olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi benim için çok değerli bir hazine. İstediğim herhangi bir kitabı almayı düşünmek için yemek zamanlarında bile dışkı hakkında konuşuyorum.” dedi.
Kaynak: shift.delete.net
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Tatile gelen çiftte çıktı; 52 kişi karantinada!
- AKP'nin seçim planını açıkladı
- İzmir'de bir deprem daha
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- Birçok ilçeye yayıldı, İBB uyardı
- İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem