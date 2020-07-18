İnsan Hakları Derneği 34 yaşında

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’ndaki basın açıklamasına İHD Eşgenel Başkanı Eren Keskin, İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, HDP milletvekili Musa Piroğlu, hak savunucuları ve Cumartesi Anneleri katıldı. “İHD 34 yaşında, dirençle ve umutla dün, bugün ve yarın” pankartı açan İHD üyeleri “İnsan haklarıyla insandır” sloganları atıldı.

Ankara’da İHD Şube binası önünde yapılan açıklamada konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “İnsan hakları, demokrasi ve barış mücadelemiz ısrarla, inatla ve umutla devam ediyor” dedi.