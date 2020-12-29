İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı emsal niteliğinde karar aldı

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, M.Y’nin eski ismi Kombassan olan Bera Holding hakkında 2006 yılında açtığı davanın 14 yıl boyunca sonuçlanmaması üzerine “hak ihlali” gerekçesiyle başvurucuya 12 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

M.Y’nin avukatı Acun Papakçı. “Karar Kombassan, Yimpaş gibi şirketlerce yürütülen faaliyetlerin insan hakları açısından incelendiği ve mağdurların davalarına yönelik yakınmalarında haklı bulunduğu ilk karardır” dedi. Papakçı, devletin milyarlık tazminatlar ödemek zorunda kalacağına dikkat çekti. Yurtdışında yaşayan Türklerden kâr payı ortaklığı vaadiyle en çok para toplayan holdinglerin başında gelen eski ismi Kombassan olan Bera Holding’in binlerce mağdurundan sadece birisi olan M.Y’nin 2006 yılında açtığı dava 14 yıl boyunca sonuçlanmadı.

Dosya sürekli ilk derece mahkemesi ile Yargıtay arasında mekik dokudu. “Hak ihlalinin tespiti ve tazmin edilmesi” talebiyle 2016 yılında M.Y., Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM ise topu İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı’na attı. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ise 10 Aralık 2020 tarihli kararı ile “makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini” tespit etti ve başvurucuya 12 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

‘GÖRÜLMEMİŞ KANUN’

M.Y’nin avukatı Acun Papakçı mağdurlar adına 2000’li yılların başında açılan davaların aynı şekilde Konya Mahkemeleri ve Yargıtay arasında gidip geldiğini belirterek “Davalar Yargıtay’ın emsal kararları uyarınca kabul edilmeye ve alacaklar 2018 yılından itibaren tahsil edilmeye başlandığında eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 2016 yılında Kombassan’ın yönetim kurulu başkanlığına getirilen Ali Rıza Alaboyun’un girişimleri ile Kombassan’a dava açılamayacağı, süren davalarda da karar verilemeyeceği yönünde, bugüne kadar hiçbir devlete eşi benzeri olmayan bir düzenleme kanunlaştırılmıştır.

Yargıtay’ın emsal kararları ile kazanılan davalara ve ödenen tazminatlara son verilmek istenmiştir. Her ne kadar TBMM’de grubu bulunan bazı partiler tarafından AYM’ye kanunun iptali için başvurmuş olsa da bugüne kadar bu başvuru görüşülmemiş ve AYM karar vermemiştir” dedi.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun müvekkili hakkında verilen kararın dikkat çekici olduğunu dile getiren Papakçı, “Türkiye yakın gelecekte ekonomik anlamda en fazla sıkıntıya sokacak olan, Kombassan’ı korumak için çıkarılan kanundur. Anılan kanun ile Kombassan korunmaya çalışılırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, haksız fiil ile para toplayan Kombassan’ın yerine mağdurların muhatabı haline getirilmiştir. Sayıları yüzbinleri bulan mağdurların döviz bazındaki yatırımlarının 20 yıla yakın faizi ile birlikte milyarlarca Avro tutacak tazminatını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödemek zorunda kalacaktır” dedi.