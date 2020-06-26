İnsan saçı kullanılarak esnek OLED ekran üretildi

26 Haziran 2020 Cuma, 10:23

Avusturalya'daki Queensland Teknoloji Üniversitesi (QUT) bilim insanları, yerel bir kuaför ile ortaklık kurarak, kesilen saç parçalarını topladı. Topladıkları bu saç parçalarını ise, giyilebilir cihazlar ve akıllı ambalajlar da dahil olmak üzere, gelecekteki akıllı cihazlarda kullanılabilecek esnek ekranlara dönüştürmeyi başardılar.

Ekip, saç parçalarını parçaladıktan sonra 240 derece sıcaklıkta yakarak işe başladı. Aralarında keratinin de bulunduğu proteinler içeren saç, ısıtma sonrasında daha da fazla parçalandı ve geriye kalan malzeme hem karbon, hem de nitrojen içeriyordu. Bu ikili de ışık-saçan parçacıkların elde edilmesi için kullanılan kilit elementler oluyor.

Çıkartılan milimetrenin milyonda biri boyutundaki karbon "nano-noktalar" daha sonra "nano-adalara" gruplandı. Bu adalar da bir araya gelerek bir organik (yani karbon içeren) ışık saçan diyot (OLED) için aktif bir kayman oluşturdu. Cihaza küçük bir miktar voltaj verildiğinde ise, mavi renk ışık saçması sağlandı. Her ne kadar televizyon ekranlarında kullanılacak kadar parlak olmasa da, bu ekranların esnekliği başka alanlarda kullanılmalarına imkan tanıyabilir.

QUT Malzeme Bilimi Merkezi baş araştırmacısı Doçent Doktor Prashant Sonar, yaptığı açıklamada insan saçından üretilen bu cihazların akıllı ambalajlar gibi bazı iç mekan kullanımlarının yanında, küçük bir ışık kaynağının gerektiği işaretler veya küçük tıbbi cihazlarda da kullanabileceğini söylüyor.

Ekip, gelecekteki araştırmalarında hayvanların tüyleri için de aynı işlemin uygulanabilirliğini inceleyecek. Sonar, insan saçının bu şekilde kullanılabildiğini kanıtladıklarını ve hedeflerinin hayvan saçlarından da aynı sonucu almak olduğunu söylüyor.

Kaynak: CHIP Online