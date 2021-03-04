İnsanlar dışında Covid-19 aşısı olan ilk canlılar oldular

04 Mart 2021 Perşembe, 12:36

National Geographic'in haberine göre, veterinerlik ilaçları üreten Zoetis şirketi, insan kullanımına da uygun olan deneysel Covid-19 aşısı geliştirdi. Hayvanlar için geliştirilen deneysel Covid-19 aşıları olan büyük maymunlar, aşı olduğu bilinen insan dışı ilk primatlar oldu.

1994'te dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk maymun olan Karen adında bir orangutan da dahil olmak üzere toplam 9 büyük maymuna aşı uygulandı. 4 orangutan ve 5 bonobo (cüce şempanze) cinsi maymunun aşı olmasından sonra Küresel Koruma ve Yaban Hayatı Sağlık Görevlisi Nadine Lamberski, “Maymunlar yakın aile gruplarında yaşadıkları için, virüsün tek bir maymuna bulaşması tür içerisinde hızla yayılmasına neden olabilir” dedi.

5 BİNDEN DAHA AZ GORİL KALDI

Doğada 5 binden daha az goril kaldığının altını çizen araştırmacılar ise Covid-19’un hayvanlar üzerindeki etkisinin hala tam olarak bilinmediğini ancak daha önce kedi ve köpekler başta olmak üzere çeşitli hayvanlarda virüs tespit edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz ocak ayında, San Diego Zoo Safari Park'taki sekiz goril koronavirüse yakalanmış, daha sonra goriller şubat ortasına kadar tamamen iyileşmişti.

Kaynak: NTV