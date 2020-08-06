İnsanlarda rastlanan kanser, dinozor kemiğinde bulundu
Dinozor kemiklerini inceleyen araştırmacılar, bugün insanlarda rastlanabilen kötücül kansere 76 milyon yıl önce bir dinozorun da yakalandığını keşfetti.
Günümüzde daha çok çocuklarda ve genç yetişkinlerde rastlanan osteosarkom kanseri, 76 milyon yıl önce yaşayan boynuzlu dinozorda ortaya çıktı.
Kanada'daki Royal Ontario Müzesi ve Kanada'daki McMaster Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği çalışmada ilginç bir bulgu elde edildi. Araştırmacılar, fosil bacak kemiğindeki şekil bozukluğunu başta iyileşen bir kırık sandılar ancak yakından incelendiğinde bunun bir kanser olduğu anlaşıldı. Dinozorun kanser hastalığı ilerlemiş olsa da araştırmacılar, hayvanın hastalık nedeniyle değil, bir su baskınında öldüğüne inanıyor.
Araştırmacılara göre bu bitki yiyen dinozorun koruyucu bir sürü içinde yaşamış olması, bu yıkıcı hastalığa rağmen daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamış olabilir.
İnsan hastalıklarıyla geçmişin hastalıkları arasında kurulan bağlantılar, araştırmacılara göre belirli hastalıkların evrimini ve genetiklerini anlamada faydalı olacak.
Kaynak: CHIP Online
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