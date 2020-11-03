İnsanların mutluluğunu, sosyal medyayı kullanıp kullanmamak değil, kullanım şekilleri etkiliyor

03 Kasım 2020 Salı, 17:06

Irving K. Barber Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yardımcı psikoloji profesörü olan Derrick Wirtz, insanların üç büyük sosyal platformu (Facebook, Twitter ve Instagram) nasıl kullandığına ve bu kullanımın, kişinin genel refahını nasıl etkileyebildiğine yakından baktı.

Wirtz, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal ağ siteleri, dünya çapındaki pek çok insan için günlük yaşamın bütünleyici bir parçası. Her gün milyarlarca insan sosyal medyayla etkileşim kuruyor. Fakat sosyal ağ sitelerinin bu yaygın kullanımı, söz konusu kullanımın kişilerin mutluluğunu nasıl etkilediğine dair yapılan nispeten az sayıda araştırmayla tam bir zıtlık sergiliyor."

Wirtz, Covid-19 ve kişisel izolasyonun standart uygulama haline gelmesinden önce bile sosyal medyanın diğer insanlarla etkileşim şeklini değiştirdiğini söylüyor. Artık insanların temel iletişim şekli halini alan internetteki sosyal etkileşimler, yüz yüze ve bizzat etkileşimlerle başa baş gidiyor veya onları geride bırakıyor. Çoğu insan diğerleriyle yüz yüze etkileşim kurmaktan mutlu olurken; Wirtz, bazı insanların sosyal medya kullandıklarında çeşitli sebeplerle olumsuz duygular hissettiğini belirtiyor.

Bu meselelerden biri de sosyal karşılaştırma. Wirtz’in çalışmasına katılanlar, sosyal medya kullanırken kendilerini diğerleriyle ne kadar fazla karşılaştırırlarsa, o kadar çok mutsuz hissettiklerini söyledi.

Wirtz, "Diğer insanların titizlikle olumlu biçimde tasvir edildiği görüntüleri ve güncellemeleri görmek; sosyal medya kullanıcılarının, diğer insanların gerçekte yaşadığı olumsuz duyguları hafife almasına yol açabilir ve insanların kendi yaşamlarının (olumlu ve olumsuz duygu karışımıyla beraber) öbürkülere kıyasla o kadar iyi olmadığına karar vermesine yol açabilir" dedi.

Diğer insanlarla etkileşim kurmuyorken onların gönderilerini ve görüntülerini görmenin; normalde sosyal temasın arkasından gelen ve ruh halini destekleyen etkiler olmaksızın kıyaslama yapmaya zemin hazırladığını ve bunun da kişinin esenliğini baltalayıp, öz saygısını azalttığını belirten Wirtz şu ifadeleri kullandı:

"Pasif kullanım ile diğerlerinin gönderilerini ve güncellemelerini kaydırarak ilerlemek, ufak miktarda kişilerarası karşılıklı etkileşimi kapsıyor ve yukarı yönlü kıyaslama için bol miktarda fırsat sağlıyor."

Kaynak: popsci.com.tr