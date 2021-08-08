İnsanlık halleri...

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Önce hayvan dostlarımızla ilgili “keyif verici” haberlere göz atalım: Brüksel’in Uccle/Ukkel Belediyesi, sincaplar daha iyi ortamlarda yaşayabilsin diye yeni köprüler inşa etmeye karar verdi. Belçika’nın Limburg bölgesinde çoban köpeği zehirlenen ve koyunlarına kurt dadanan Helchteren’deki bir aileye kurt köpeği alabilmek için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) başlatıldı. Yeterince para toplanırsa aileye koyunlarını kurtlara karşı koruması için köpek alınabilecek. Flaman Bölgesi’nde lunaparklarda atlıkarıncalarda midilli, at ya da benzeri hayvanların kullanılmasına yasak geliyor.

TOPLU EMZİRME ETKİNLİĞİ

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle dünyada ana sütünün ve emzirmenin önemini vurgulayan çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılıyor. Belçika bu konuda hep dikkat çekti. Daha önce “Emzirme Kafe”leri hakkında yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. 4 Ağustos Çarşamba günü Belçika’nın Gent şehrinde anneler Citadelpark’ta çocukları kucağında aynı anda toplu emzirme etkinliği yaptı. Eşleri de kendilerine destek oldu. Bu etkinlikte daha doğrusu eylemde annenin çocuğunu emzirmesinin hayatın parçası, gayet doğal ve normal bir şey olduğu vurgulandı. Annelerin göğsünü gere gere çocuklarını emzirecekleri ortamlar maalesef “emzirmenin yasal koruma altına alındığı” Belçika’da bile çok az. İlk başlarda annelerin bebeklerini günde 12 kez emzirmesi gerekebileceğini belirten uzmanlar, Belçika’da kadınların emzirme dostu ortamlar bulmakta zorlandıklarını belirtiyorlar. Bu konuya kafa yoran dernekler tarafından çocukların emzirilebileceği yerlerin gösterildiği haritalar var. Federal hükümet de ülke düzeyinde emzirme dostu kurumların belirtildiği bir harita hazırlamıştı daha önce. Geçen hafta da Belçika’nın diğer bir Flaman kenti Kortrijk’te Grote Markt’a geçici emzirme bankı yerleştirildi. Ağustos sonuna kadar kent merkezindeki büyük alanda kalacak olan bankla emzirme konusundaki tabuların kırılması amaçlanıyor.

40 YIL SONRA AÇIK HAVA HAVUZU

Sen beş yıldızlı otelin devasa kaydıraklı havuzunda huzuru bulamazken ben dün Brüksel’in derme çatma geçici açık yüzme havuzuna bedava giren Brüksellilerin 45 dakikaya sığdırdıkları mutluluğa bizzat şahit oldum. Halka açık son açık yüzme havuzu 70’li yılların sonunda kapanan ve 40 yıldır açık yüzme havuzu bulunmayan Avrupa başkenti olarak parmakla gösterilen Brüksel, sonunda temmuz ayı başında iki aylığına da olsa Flow adı verilen bir havuza kavuştu. Halbuki Brüksel’in ilk sadece erkeklere açık havuzu ta 1900’de Boulevard de l’Abbatoir - Slachthuislaan’da açılmış ve 1930’ların ortasında Brüksel’de üç açık hava, bir de üzeri açılıp kapanan çatılı olmak üzere dört havuz varmış. Ancak bunlar teker teker kapılarına kilit vurmuşlar.

Fas kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel’in Anderlecht Belediyesi’nde kanal boyunda kurulan havuz alanında soyunma odaları, duşlar ve güneşlenme terasları var. 17 x 7 metre boyutunda ve 1.2 metre derinliğindeki havuza aynı anda 30 kişi girebiliyor. Günlük kapasitesi ise 200. Saat 13.00-19.00 arasında açık olan havuzda en fazla 45 dakika kalınabiliyor. Üç gün önceden rezervasyon yaptırmak ve 25 dakika önceden havuzda hazır bulunmak gerekiyor. 1 Ağustos sonu itibarıyla 5 bin 987 rezervasyon yapılmış ama bunlardan 2 bin 700’ü gelmiş.

2015 yılından beri Brüksel’de tekrar halka açık, açık hava yüzme havuzları yapılması için çaba harcayan Pool is Cool Derneği, aralarında çokça kamu kurumu ve kültür sanat oluşumunun da bulunduğu toplam 16 partnerin el ele vermesi sonunda geçici de olsa bir havuz açılmasını başardı. Flow adı verilen bu yüzme havuzu, sadece havuz olarak kalmayıp mekânda düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle sosyokültürel bir proje haline geldi.

Son yıllarda düzenlenmeyen yapay Brüksel plajı gibi büyük çapta olmasa da bahçesinde havuzu ya da güneşlenecek ortamı bulunmayan, mali durumu tatile gitmeye el vermeyen gariban Brükselliler derme çatma ahşap yüzme havuzu düzeneğinde bedavaya hayattan beş yıldızlı hazlar alıyorlar.