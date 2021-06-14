Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'deki temasları

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Temaslarına devam eden Erdoğan sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

MERKEL: "NATO 2030 KONSEPTİ, TÜM ZORLUKLARA CEVAP SAĞLIYOR"

Merkel, NATO Zirvesi için geldiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, NATO strateji konseptinin revizyonunu Rusya ve Çin ile gelecekteki ilişkilere önemli bir katkı olarak gördüğünü belirterek, "NATO 2030 konsepti, karşı karşıya olduğumuz tüm zorluklara cevap sağlıyor. NATO'nun sınamalara karşı verilecek tepkiyi açıkça tanımlayacak yeni bir stratejik kavramın geliştirilmesi niyetini destekliyorum" dedi.

Zirvede konuşulacak konuların Rusya, Pasifik, Çin, Afganistan ve Ukrayna olduğu bilgisini paylaşan Merkel, "Burada karşı karşıya kaldığımız zorluklar ile Afganistan'dan asker çekmeyi de ele alacağız. Afganistan'da neler öğrendik, bunları da görüşeceğiz. Ukrayna'daki durumu da büyük bir sınama olarak görüyoruz, bu konudaki tehditleri konuşacağız. Belarus'ta demokrasinin ayakları altına alınmasını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Merkel, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları gibi zorlukların giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çekerek bunlara karşı nasıl mücadele edileceğini de zirve kapsamında görüşeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN-JOHNSON GÖRÜŞMESİ

Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım" dedi.

MACRON: TALEP İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için" ifadelerini kullandı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan’ın, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi. NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin, NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü. TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Bunların dışında liderlerin toplantı öncesi veya sonrasında ayaküstü görüşmelerinin de mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda bir araya gelmişti.