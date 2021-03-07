İnsanlık tarihinde bir ilk: Asteroidin yüzeyinde organik madde keşfedildi

07 Mart 2021 Pazar, 13:12

Japon araştırmacılar, 2010 yılında icra edilen Hayabusa görevi sırasında ziyaret edilen Itokawa adlı S-tipi asteroidden alınan, 30 mikrometre genişliğindeki "Amazon" lakaplı bir parçacığın kimyasal yapısını çözmek için özenli bir laboratuvar analizi gerçekleştirdi. Araştırma sonunda, bir santimetrenin binde bir aralığında organik madde tespit edildi.

Royal Holloway University of London'dan yerbilimci Queenie Chan'a göre, "Elde edilen bulgular, bir asteroidin izlediği evrim yolunun Dünya'nınkine ne kadar benzediğini ortaya çıkarması açısından oldukça heyecan verici."

"İLKEL ORGANİK MADDE"

Japon bilim insanlarına göre gerçekleştirdikleri araştırma, asteroidin 'ilkel organik madde' olarak adlandırılan yapı taşlarını, soğuduktan çok sonra edindiğini; uzaydaki aşırı soğuğa rağmen, yıldızlar arasındaki yolculuğu devam ederken, su ve diğer organik maddeleri kendine çektiğini ortaya koyuyor.

Dünya'ya düşen ya da atmosfere girdikten sonra eriyen göktaşlarının çoğu "S" sınıfına ait; bu nedenle bu son keşif, asteroit ve meteor çarpmalarının gezegene yaşam tohumları ekme olasılığını artırıyor. Bu tür araştırmalar, Dünya'da yaşamın nasıl var olduğunun yanı sıra "uzayda yaşam" fenomenine dair de eksik bulmaca parçalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.