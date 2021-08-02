İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası
İnstagram kullanıcıları bu akşam saatlerinde 'Instagram daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı.
Instagram'a giren kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Kullancılar, Instagram'a girdiğinde "topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" hatası ile karşılaştı.
İnstagram'da yaşanan sorunun uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.
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