İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:35

Instagram'a giren kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Kullancılar, Instagram'a girdiğinde "topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" hatası ile karşılaştı.



İnstagram'da yaşanan sorunun uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.