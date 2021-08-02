İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası

İnstagram kullanıcıları bu akşam saatlerinde 'Instagram daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:35
İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası
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Instagram'a giren kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Kullancılar, Instagram'a girdiğinde "topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" hatası ile karşılaştı.

İnstagram'da yaşanan sorunun uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor.


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