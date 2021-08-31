Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Polis raporu ortaya çıktı
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.
Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33
yaşında öldüğünü açıkladı. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü
öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
POLİS RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Cinayet ya da intihar üzerinde durulan polis raporunda göre
akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü
olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.
Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak
Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Haber Global'de yer alan habere göre Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan
fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler
de bulunuyor.
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