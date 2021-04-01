Instagram yeni özelliğini duyurdu: Remix

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:30

Facebook tarafından satın alınan Instagram son olarak TikTok'tan yeni bir özellik daha aldı. Instagram Remix olarak adlandırılan özellik iki farklı Reel videosunu birleştirmeye imkan tanıyor.Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, bundan sonra Reels'e eklenen "Remix" isimli özelliği kullanabilecek.

INSTAGRAM REELS REMİZ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram'ın Reels için oluşturduğu Remix özelliğini kullanabilek için öncelikle Reels'inizi birleştireceğiniz bir videoyu seçmeniz gerekiyor. Ardından ekranda yer alan üç noktaya tıklayın ve "Remix this Reels" butonuna dokunun. Yönlendirildiğiniz sayfada hem orijinal Reels videosunu hem de kendi Reels videonuzu oluşturabileceğiniz bölümü göreceksiniz. Videonuzu çekip düzenlemeleri yaptıktan sonra, iki Reels videosunun yan yana olduğu bir paylaşım yapabilirsiniz.