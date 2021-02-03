Instagram’a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 12:06

Facebook'un sahibi olduğu en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni bir özelliğini kullanıma sundu. Geçtiğimiz günlerde web sürümü için yeni bir tasarım yayınlayan platform, şimdi de "Yakın zaman önce silinenler" isimli bir özellik getirdi.

Platforma gelen bu yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen post, hikaye gibi paylaşımlar kurtarılabilecek. Bu özelliğin getirilmesinin ardındaki en büyük nedenin hack saldırıları olduğunu açıklayan Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında tutmaya devam edecek. Kullanıcılar eğer gönderilerini kalıcı olarak silmek isterlerse kısa mesaj veya e-posta ile hesap sahibi olduklarını onaylamak durumunda kalacaklar.

HİKAYELER 24 SAAT KALACAK

Silinen öğeler klasörde 30 gün kalacak ancak normalde de 24 saat boyunca görünür olan Hikaye paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş’e tıklayarak ulaşılabilecek.