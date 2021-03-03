Instagram'a yeni özellik geldi: 'Canlı oda'
Sosyal medya devleri arasındaki rekabet büyürken Instagram, Clubhouse uygulamasında bulunan 'canlı oda (live room)' özelliğini eklediğini duyurdu.
Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi. Bu özellik ile birlikte uygulma içindeki etkileşim çoğalması ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor.
Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.
Instagram tarafından yapılan açıklamada, canlı yayınlara daha fazla etkileşim özelliği ekleneceği de belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- '1 Milyon Avro istedi'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
Video Haberler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- '1 Milyon Avro istedi'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!