Instagram'a yeni özellik geldi: 'Canlı oda'

Sosyal medya devleri arasındaki rekabet büyürken Instagram, Clubhouse uygulamasında bulunan 'canlı oda (live room)' özelliğini eklediğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 00:00
Instagram'a yeni özellik geldi: 'Canlı oda'
Abone Ol google-news

Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi. Bu özellik ile birlikte uygulma içindeki etkileşim çoğalması ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor. 

Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.  

Instagram tarafından yapılan açıklamada, canlı yayınlara daha fazla etkileşim özelliği ekleneceği de belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler