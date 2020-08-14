Instagram'dan yeni güvenlik önlemi
Instagram, aldığı yeni güvenlik tedbirleri kapsamında şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram platforma yeni güvenlik tedbirleri getirdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Instagram, şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek.
Aynı haberlere göre, bu doğrulamayı gerçekleştirmeyen hesaplar Instagram tarafından kapatılacak.
Instagram’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin sıradan kullanıcıları etkilemeyeceği vurgulandı.
Yeni kural kapsamında Instagram şüphelendiği hesaplardan resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulamaları isteyecek.
NTV'nin aktardığına göre, Instagram 2020 yılındaki ABD seçimleri öncesinde aldığı bu karar ile platformdan trolleri ve botları temizlemeyi planlıyor.
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