Instagram'dan yeni güvenlik önlemi: Çocukları korumak için yapay zeka kullanacak

17 Mart 2021 Çarşamba, 10:15

Instagram aldığı bir kararla yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlamaya karar verdi.



Facebook'a bağlı platformdan yapılan açıklamada, reşit olmayan kimselerin hesap açarken tespit edilebilmesi için yapay zeka teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.

Webtekno'nun aktardığına göre, politika değişikliği sayesinde Instagram yetişkinlerin gençlere mesaj atmalarını engelleyecek. Bununla beraber 18 yaş altı kullanıcılara sürekli mesaj atmaya çalışan yetişkinleri “potansiyel şüpheli” olarak işaretleyecek.



GENÇLERE DE GÜVENLİK ÖNLEMİ GELİYOR

Eğer gençler, yetişkinlere mesaj atmaya çalışırlarsa güvenlik uyarıları karşılarına çıkacak. Küçük yaştaki kullanıcılara "fotoğraf, video ve özel bilgi paylaşımı" konusunda uyarılar gönderip bu görüşmenin tehlikeli olabileceği konusunda bilgilendirme yapacak.